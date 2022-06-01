Fyrirtækjaskrá
Amentum
Amentum Laun

Laun hjá Amentum eru á bilinu $78,605 í heildarjöfnum á ári fyrir Aðstöðustjóri í neðri kantinum til $174,125 fyrir Þjónustuver í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Amentum. Síðast uppfært: 9/2/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $80K

Framleiðsluhugbúnaðarverkfræðingur

Gagnasérfræðingur
Median $128K
Vélaverkfræðingur
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Þjónustuver
$174K
Aðstöðustjóri
$78.6K
Fjármálasérfræðingur
$114K
Vélbúnaðarverkfræðingur
$133K
Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
$105K
Forritstjóri
$129K
Verkefnastjóri
$113K
Netöryggissérfræðingur
$171K
Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Amentum er Þjónustuver at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $174,125. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Amentum er $114,425.

