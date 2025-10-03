Fyrirtækjaskrá
Amazon

Vélaverkfræðingur Stig

Mechanical Engineer III

Stig hjá Amazon

Bera saman stig
  1. Mechanical Engineer IL4
  2. Mechanical Engineer IIL5
  3. Mechanical Engineer IIIL6
    4. Sýna 2 Fleiri stig
Meðaltal Árlega Heildarlaun
SGD 203,014
Grunnlaun
SGD 154,759
Hlutabréfaveitingar ()
SGD 36,140
Bónus
SGD 12,115

Amazon merki

SGD 13K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega SGD 30þ+ (stundum SGD 300þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf
Ertu með spurningu? Spyrðu samfélagið.

Farðu inn á Levels.fyi samfélagið til að eiga samskipti við starfsmenn hjá mismunandi fyrirtækjum, fá starfsráð og fleira.

Farðu inn núna!

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Amazon

Tengd fyrirtæki

  • eBay
  • Etsy
  • Wayfair
  • Wish
  • Chewy
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði