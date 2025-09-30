Alteryx Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á United States

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in United States hjá Alteryx eru á bilinu $177K á year fyrir Software Engineer til $256K á year fyrir Lead Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $199K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Alteryx. Síðast uppfært: 9/30/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$177K
$141K
$24.7K
$11.2K
Senior Software Engineer
$219K
$170K
$28.9K
$20.5K
Lead Software Engineer
$256K
$188K
$40.4K
$27.8K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
33.3%
ÁR 1
33.3%
ÁR 2
33.4%
ÁR 3
Hjá Alteryx eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)
33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)
33.4% ávinst á 3rd-ÁR (33.40% árlega)
