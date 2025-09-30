Alteryx Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Prague Metropolitan Area

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Prague Metropolitan Area hjá Alteryx eru samtals CZK 1.86M á year fyrir Senior Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in Prague Metropolitan Area er samtals CZK 2.02M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Alteryx. Síðast uppfært: 9/30/2025
Senior Software Engineer
CZK 1.86M
CZK 1.58M
CZK 177K
CZK 105K
33.3%
ÁR 1
33.3%
ÁR 2
33.4%
ÁR 3
Hjá Alteryx eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)
33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)
33.4% ávinst á 3rd-ÁR (33.40% árlega)
