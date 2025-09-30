Alteryx Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Bengaluru

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Greater Bengaluru hjá Alteryx eru á bilinu ₹2.28M á year fyrir Associate Software Engineer til ₹7.04M á year fyrir Lead Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Bengaluru er samtals ₹4.23M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Alteryx. Síðast uppfært: 9/30/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Associate Software Engineer
₹2.28M
₹1.84M
₹261K
₹183K
Software Engineer
₹3.41M
₹2.66M
₹511K
₹236K
Senior Software Engineer
₹6.25M
₹4.75M
₹1.28M
₹220K
Lead Software Engineer
₹7.04M
₹5.91M
₹773K
₹361K
33.3%
ÁR 1
33.3%
ÁR 2
33.4%
ÁR 3
Hjá Alteryx eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)
33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)
33.4% ávinst á 3rd-ÁR (33.40% árlega)
