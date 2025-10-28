Fyrirtækjaskrá
Alteryx
Alteryx Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in India hjá Alteryx eru á bilinu ₹2.27M á year fyrir Associate Software Engineer til ₹7.01M á year fyrir Lead Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in India er samtals ₹4.21M.

Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Associate Software Engineer
(Byrjendaþrep)
₹2.27M
₹1.83M
₹260K
₹182K
Software Engineer
₹3.43M
₹2.65M
₹542K
₹237K
Senior Software Engineer
₹5.97M
₹4.6M
₹1.14M
₹227K
Lead Software Engineer
₹7.01M
₹5.88M
₹769K
₹359K
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.4%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Alteryx eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.4% ávinst á 3rd-ÁR (33.40% árlega)



Titlar sem eru innifaldir

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Alteryx in India er árleg heildarlaun upp á ₹7,840,136. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Alteryx fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in India er ₹4,137,395.

