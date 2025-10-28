Alteryx Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in India hjá Alteryx eru á bilinu ₹2.27M á year fyrir Associate Software Engineer til ₹7.01M á year fyrir Lead Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in India er samtals ₹4.21M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Alteryx. Síðast uppfært: 10/28/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Associate Software Engineer
₹2.27M
₹1.83M
₹260K
₹182K
Software Engineer
₹3.43M
₹2.65M
₹542K
₹237K
Senior Software Engineer
₹5.97M
₹4.6M
₹1.14M
₹227K
Lead Software Engineer
₹7.01M
₹5.88M
₹769K
₹359K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
ÁR 1
33.3%
ÁR 2
33.4%
ÁR 3
Hjá Alteryx eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:
33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)
33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)
33.4% ávinst á 3rd-ÁR (33.40% árlega)
Titlar sem eru innifaldirSenda inn nýjan titil