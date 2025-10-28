Fyrirtækjaskrá
Alteryx
Alteryx Verkefnisstjóri Laun

Miðgildi Verkefnisstjóri launapakka in United States hjá Alteryx er samtals $189K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Alteryx. Síðast uppfært: 10/28/2025

Miðgildi launa
Alteryx
Project Manager
Samtals á ári
$189K
Stig
Grunnlaun
$165K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$24K
Ár hjá fyrirtæki
2-4 Ár
Ár reynsla
11+ Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Alteryx?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Ávinnslutímaáætlun

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.4%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Alteryx eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.4% ávinst á 3rd-ÁR (33.40% árlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Verkefnisstjóri hjá Alteryx in United States er árleg heildarlaun upp á $274,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Alteryx fyrir Verkefnisstjóri hlutverkið in United States er $184,500.

