Alteryx
Alteryx Gagnafræðingur Laun

Meðaltal Gagnafræðingur heildarlauna in United States hjá Alteryx er á bilinu $105K til $150K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Alteryx. Síðast uppfært: 10/28/2025

Meðaltal heildarlauna

$120K - $142K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$105K$120K$142K$150K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.4%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Alteryx eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.4% ávinst á 3rd-ÁR (33.40% árlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnafræðingur hjá Alteryx in United States er árleg heildarlaun upp á $149,500. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Alteryx fyrir Gagnafræðingur hlutverkið in United States er $105,300.

