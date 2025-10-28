Fyrirtækjaskrá
Alteryx
Alteryx Viðskiptavinaárangur Laun

Meðaltal Viðskiptavinaárangur heildarlauna in India hjá Alteryx er á bilinu ₹2.1M til ₹2.99M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Alteryx. Síðast uppfært: 10/28/2025

Meðaltal heildarlauna

₹2.4M - ₹2.81M
India
Venjulegt bil
Mögulegt bil
₹2.1M₹2.4M₹2.81M₹2.99M
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

33.3%

ÁR 1

33.3%

ÁR 2

33.4%

ÁR 3

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Alteryx eru RSUs háð 3 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 33.3% ávinst á 1st-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.3% ávinst á 2nd-ÁR (33.30% árlega)

  • 33.4% ávinst á 3rd-ÁR (33.40% árlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Viðskiptavinaárangur hjá Alteryx in India er árleg heildarlaun upp á ₹2,991,697. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Alteryx fyrir Viðskiptavinaárangur hlutverkið in India er ₹2,096,745.

