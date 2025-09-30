ALTEN Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Montreal

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Greater Montreal hjá ALTEN eru á bilinu CA$85.6K á year fyrir Software Engineer I til CA$91.5K á year fyrir Software Engineer II. Miðgildi yearlegrar launapakka in Greater Montreal er samtals CA$88.4K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka ALTEN. Síðast uppfært: 9/30/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Software Engineer I
CA$85.6K
CA$85.6K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$91.5K
CA$91.5K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
