ALTEN Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Italy hjá ALTEN eru á bilinu €26.8K á year fyrir Software Engineer I til €35.7K á year fyrir Senior Software Engineer. Miðgildi yearlegrar launapakka in Italy er samtals €29.6K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka ALTEN. Síðast uppfært: 10/28/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Software Engineer I
€26.8K
€26.8K
€0
€0
Software Engineer II
€32.2K
€32.2K
€0
€0
Senior Software Engineer
€35.7K
€35.7K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
