ALTEN Vélaverkfræðingur Laun á Philadelphia Area

Vélaverkfræðingur kjör in Philadelphia Area hjá ALTEN eru samtals $73.5K á year fyrir Mechanical Engineer II. Miðgildi yearlegrar launapakka in Philadelphia Area er samtals $72K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka ALTEN. Síðast uppfært: 9/30/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Mechanical Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Mechanical Engineer II
$73.5K
$73.5K
$0
$0
Senior Mechanical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Mechanical Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Hvað eru starfsþrep hjá ALTEN?

Algengar spurningar

