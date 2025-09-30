AlphaSense Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Finland

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Finland hjá AlphaSense er samtals €72.3K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka AlphaSense. Síðast uppfært: 9/30/2025

Miðgildi launa
company icon
AlphaSense
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Helsinki, ES, Finland
Samtals á ári
€72.3K
Stig
L3
Grunnlaun
€67.6K
Stock (/yr)
€4.7K
Bónus
€0
Ár hjá fyrirtæki
0 Ár
Ár reynsla
7 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá AlphaSense?

€142K

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Starfsnámslaun

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá AlphaSense eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá AlphaSense in Finland er árleg heildarlaun upp á €107,190. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá AlphaSense fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Finland er €65,611.

