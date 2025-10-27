Fyrirtækjaskrá
AlphaSense
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
  • Laun
  • Sala

  • Öll Sala laun

AlphaSense Sala Laun

Miðgildi Sala launapakka in United Kingdom hjá AlphaSense er samtals £65.5K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka AlphaSense. Síðast uppfært: 10/27/2025

Miðgildi launa
company icon
AlphaSense
Sales Development Representative
London, EN, United Kingdom
Samtals á ári
£45.4K
Stig
-
Grunnlaun
£45.4K
Stock (/yr)
£0
Bónus
£0
Ár hjá fyrirtæki
0 Ár
Ár reynsla
10 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá AlphaSense?
Block logo
+£43.6K
Robinhood logo
+£66.8K
Stripe logo
+£15K
Datadog logo
+£26.3K
Verily logo
+£16.5K
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá AlphaSense eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Sala hjá AlphaSense in United Kingdom er árleg heildarlaun upp á £107,654. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá AlphaSense fyrir Sala hlutverkið in United Kingdom er £45,377.

Önnur úrræði