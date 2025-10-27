AlphaSense Fjármálafræðingur Laun

Fyrirtækjaskrá
Meðaltal Fjármálafræðingur heildarlauna in India hjá AlphaSense er á bilinu ₹582K til ₹815K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka AlphaSense. Síðast uppfært: 10/27/2025

Meðaltal heildarlauna

₹630K - ₹733K
India
Venjulegt bil
Mögulegt bil
₹582K₹630K₹733K₹815K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá AlphaSense eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Fjármálafræðingur hjá AlphaSense in India er árleg heildarlaun upp á ₹814,716. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá AlphaSense fyrir Fjármálafræðingur hlutverkið in India er ₹581,940.

Önnur úrræði