AlphaSense Þjónustuver Laun

Meðaltal Þjónustuver heildarlauna in United States hjá AlphaSense er á bilinu $78.3K til $107K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka AlphaSense. Síðast uppfært: 10/27/2025

Meðaltal heildarlauna

$84.8K - $101K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$78.3K$84.8K$101K$107K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá AlphaSense eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Þjónustuver hjá AlphaSense in United States er árleg heildarlaun upp á $107,180. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá AlphaSense fyrir Þjónustuver hlutverkið in United States er $78,288.

