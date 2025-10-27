AlphaGrep Securities Gagnafræðingur Laun

Fyrirtækjaskrá
Miðgildi Gagnafræðingur launapakka in India hjá AlphaGrep Securities er samtals ₹9.41M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka AlphaGrep Securities. Síðast uppfært: 10/27/2025

Miðgildi launa
company icon
AlphaGrep Securities
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Samtals á ári
₹9.41M
Stig
L4
Grunnlaun
₹9.41M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹0
Ár hjá fyrirtæki
0 Ár
Ár reynsla
1 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá AlphaGrep Securities?
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gagnafræðingur hjá AlphaGrep Securities in India er árleg heildarlaun upp á ₹13,068,538. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá AlphaGrep Securities fyrir Gagnafræðingur hlutverkið in India er ₹9,407,029.

