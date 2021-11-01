Fyrirtækjaskrá
AlphaGrep Securities Laun

Laun hjá AlphaGrep Securities eru á bilinu $23,256 í heildarjöfnum á ári fyrir Ráðningarfulltrúi í neðri kantinum til $126,120 fyrir Fjármálafræðingur í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá AlphaGrep Securities. Síðast uppfært: 11/13/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $83.7K
Gagnafræðingur
Median $108K
Fjármálafræðingur
Median $126K

Ráðningarfulltrúi
$23.3K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$97.2K
Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá AlphaGrep Securities er Fjármálafræðingur með árlegar heildarbætur upp á $126,120. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá AlphaGrep Securities er $97,160.

Önnur úrræði