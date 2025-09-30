Allstate Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Pune Metropolitan Region

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Pune Metropolitan Region hjá Allstate eru samtals ₹2.19M á year fyrir B2. Miðgildi yearlegrar launapakka in Pune Metropolitan Region er samtals ₹3.11M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Allstate. Síðast uppfært: 9/30/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
A1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B2
₹2.19M
₹2.02M
₹0
₹162K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
Titlar sem eru innifaldirSenda inn nýjan titil