Allstate Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á India

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in India hjá Allstate eru á bilinu ₹984K á year fyrir B1 til ₹2.33M á year fyrir B2. Miðgildi yearlegrar launapakka in India er samtals ₹1.58M. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Allstate. Síðast uppfært: 9/30/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
A1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹984K
₹976K
₹0
₹7.5K
B2
₹2.33M
₹2.22M
₹0
₹108K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
