  Laun
  Tryggingastærðfræðingur

  Öll Tryggingastærðfræðingur laun

  Canada

Allstate Tryggingastærðfræðingur Laun á Canada

Miðgildi Tryggingastærðfræðingur launapakka in Canada hjá Allstate er samtals CA$74.6K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Allstate. Síðast uppfært: 9/30/2025

Miðgildi launa
company icon
Allstate
Actuarial Analyst
Markham, ON, Canada
Samtals á ári
CA$74.6K
Stig
L1
Grunnlaun
CA$74.6K
Stock (/yr)
CA$0
Bónus
CA$0
Ár hjá fyrirtæki
1 Ár
Ár reynsla
1 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Allstate?

CA$226K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega CA$42þ+ (stundum CA$420þ+) hækkunum.

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Algengar spurningar

The highest paying salary package reported for a Tryggingastærðfræðingur at Allstate in Canada sits at a yearly total compensation of CA$191,343. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Allstate for the Tryggingastærðfræðingur role in Canada is CA$74,613.

