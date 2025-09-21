Fyrirtækjaskrá
Alloy
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Sala

  • Öll Sala laun

Alloy Sala Laun

Meðaltal Sala heildarlauna in United States hjá Alloy er á bilinu $197K til $286K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Alloy. Síðast uppfært: 9/21/2025

Meðaltal heildarlauna

$223K - $259K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$197K$223K$259K$286K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Við þurfum bara 3 fleiri Sala innsendingarnars hjá Alloy til að opna!

Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!

💰 Skoða allt Laun

💪 Leggja til Launin þín

$160K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega $30þ+ (stundum $300þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.


Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
Options

Hjá Alloy eru Options háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

10 years post-termination exercise window.



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Sala tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Sala hjá Alloy in United States er árleg heildarlaun upp á $285,600. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Alloy fyrir Sala hlutverkið in United States er $196,800.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Alloy

Tengd fyrirtæki

  • Bank of America Merrill Lynch
  • LEK
  • USAA
  • Fidelity Investments
  • Vanguard
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði