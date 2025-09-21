Fyrirtækjaskrá
Allianz
Allianz Gagnafræðingur Laun

Miðgildi Gagnafræðingur launapakka in United Kingdom hjá Allianz er samtals £47.9K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Allianz. Síðast uppfært: 9/21/2025

Miðgildi launa
company icon
Allianz
Data Scientist
London, EN, United Kingdom
Samtals á ári
£47.9K
Stig
Senior Data Scientist
Grunnlaun
£47.9K
Stock (/yr)
£0
Bónus
£0
Ár hjá fyrirtæki
0-1 Ár
Ár reynsla
2-4 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Allianz?

£121K

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Leggja til

Algengar spurningar

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ Gagnafræðingur ที่ Allianz in United Kingdom อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี £67,711 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Allianz สำหรับตำแหน่ง Gagnafræðingur in United Kingdom คือ £47,344

Önnur úrræði