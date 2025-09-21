Fyrirtækjaskrá
Allianz
Allianz Endurskoðandi Laun

Miðgildi Endurskoðandi launapakka in Germany hjá Allianz er samtals €49.7K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Allianz. Síðast uppfært: 9/21/2025

Miðgildi launa
company icon
Allianz
Accountant
Munich, BY, Germany
Samtals á ári
€49.7K
Stig
S2
Grunnlaun
€49.7K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€0
Ár hjá fyrirtæki
0 Ár
Ár reynsla
1 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Allianz?

€142K

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Endurskoðandi hjá Allianz in Germany er árleg heildarlaun upp á €72,465. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Allianz fyrir Endurskoðandi hlutverkið in Germany er €49,721.

