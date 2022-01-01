Fyrirtækjaskrá
AlixPartners Laun

Launasvið AlixPartners eru frá $84,619 í heildarbótum á ári fyrir Fjármálagreinir í neðri enda til $435,750 fyrir Stjórnunarráðgjafi í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá AlixPartners. Síðast uppfært: 8/23/2025

$160K

Stjórnunarráðgjafi
Consultant $130K
Vice President $243K
Senior Vice President $336K
Director $436K
Viðskiptagreinir
$432K
Viðskiptaþróun
$413K

Gagnavísindamaður
$101K
Fjármálagreinir
$84.6K
Mannauðsmál
$199K
Verkefnastjóri
$176K
Hugbúnaðarverkfræðingur
$191K
Tæknileg verkefnastjóri
$221K
Önnur úrræði