Align Technology Laun

Laun hjá Align Technology eru á bilinu $8,645 í heildarjöfnum á ári fyrir Grafískur hönnuður í neðri kantinum til $257,280 fyrir Upplýsingatæknifræðingur (ÚT) í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Align Technology. Síðast uppfært: 8/31/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
L6 $147K
L7 $150K

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Vélaverkfræðingur
Median $155K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Viðskiptasérfræðingur
Median $120K
Vörustjóri
Median $203K
Gagnafræðingur
Median $143K
Lífverkfræðingur
$79.6K
Gagnasérfræðingur
$184K
Fjármálasérfræðingur
$231K
Grafískur hönnuður
$8.6K
Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
$257K
Lögfræði
$124K
Stjórnunarráðgjafi
$142K
Markaðsmál
$61.2K
Verkefnastjóri
$256K
Netöryggissérfræðingur
$101K
Notendaupplifunarrannsóknarmaður
$126K
