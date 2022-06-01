Fyrirtækjaskrá
Aledade
Aledade Laun

Launasvið Aledade eru frá $96,900 í heildarbótum á ári fyrir Gagnagreinir í neðri enda til $250,000 fyrir Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Aledade. Síðast uppfært: 8/12/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Software Engineer $132K
Senior Software Engineer $195K
Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar
Median $250K
Vörustjóri
Median $160K

Skrifstofustarfsmaður
$101K
Viðskiptagreinir
$99.5K
Gagnagreinir
$96.9K
Lögfræðimál
$139K
Vöruhönnuður
$158K
Ráðningarfulltrúi
$128K
Úthlutunaráætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Aledade eru Hlutabréfa-/eigin fjárveitingar háð 4 ára úthlutunaráætlun:

  • 25% er hlotið í 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% er hlotið í 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% er hlotið í 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% er hlotið í 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá Aledade er Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar með árlegum heildarbótum upp á $250,000. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá Aledade er $135,430.

