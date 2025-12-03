Alarm.com Vélbúnaðarverkfræðingur Laun

Miðgildi Vélbúnaðarverkfræðingur launapakka in United States hjá Alarm.com er samtals $151K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Alarm.com. Síðast uppfært: 12/3/2025
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
20%
ÁR 1
20%
ÁR 2
20%
ÁR 3
20%
ÁR 4
20%
ÁR 5
Hjá Alarm.com eru RSUs háð 5 ára ávinnslutímaáætlun:
20% ávinst á 1st-ÁR (20.00% árlega)
20% ávinst á 2nd-ÁR (20.00% árlega)
20% ávinst á 3rd-ÁR (20.00% árlega)
20% ávinst á 4th-ÁR (20.00% árlega)
20% ávinst á 5th-ÁR (20.00% árlega)
0%
ÁR 1
40%
ÁR 2
0%
ÁR 3
40%
ÁR 4
20%
ÁR 5
Hjá Alarm.com eru RSUs háð 5 ára ávinnslutímaáætlun:
0% ávinst á 1st-ÁR (NaN% á tímabil)
40% ávinst á 2nd-ÁR (40.00% árlega)
0% ávinst á 3rd-ÁR (NaN% á tímabil)
40% ávinst á 4th-ÁR (40.00% árlega)
20% ávinst á 5th-ÁR (20.00% árlega)
