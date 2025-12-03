Fyrirtækjaskrá
Alarm.com
  • Laun
  • Vélbúnaðarverkfræðingur

  • Öll Vélbúnaðarverkfræðingur laun

Alarm.com Vélbúnaðarverkfræðingur Laun

Miðgildi Vélbúnaðarverkfræðingur launapakka in United States hjá Alarm.com er samtals $151K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Alarm.com. Síðast uppfært: 12/3/2025

Miðgildi launa
company icon
Alarm.com
Device Engineer
West McLean, VA
Samtals á ári
$151K
Stig
Senior
Grunnlaun
$121K
Stock (/yr)
$25K
Bónus
$5K
Ár hjá fyrirtæki
6 Ár
Ár reynsla
6 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Alarm.com?
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Ávinnslutímaáætlun

20%

ÁR 1

20%

ÁR 2

20%

ÁR 3

20%

ÁR 4

20%

ÁR 5

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Alarm.com eru RSUs háð 5 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 20% ávinst á 1st-ÁR (20.00% árlega)

  • 20% ávinst á 2nd-ÁR (20.00% árlega)

  • 20% ávinst á 3rd-ÁR (20.00% árlega)

  • 20% ávinst á 4th-ÁR (20.00% árlega)

  • 20% ávinst á 5th-ÁR (20.00% árlega)

0%

ÁR 1

40%

ÁR 2

0%

ÁR 3

40%

ÁR 4

20%

ÁR 5

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Alarm.com eru RSUs háð 5 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 0% ávinst á 1st-ÁR (NaN% á tímabil)

  • 40% ávinst á 2nd-ÁR (40.00% árlega)

  • 0% ávinst á 3rd-ÁR (NaN% á tímabil)

  • 40% ávinst á 4th-ÁR (40.00% árlega)

  • 20% ávinst á 5th-ÁR (20.00% árlega)



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vélbúnaðarverkfræðingur hjá Alarm.com in United States er árleg heildarlaun upp á $227,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Alarm.com fyrir Vélbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in United States er $161,000.

