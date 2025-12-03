Fyrirtækjaskrá
  • Laun
  • Rafverkfræðingur

  • Öll Rafverkfræðingur laun

Alarm.com Rafverkfræðingur Laun

Meðaltal Rafverkfræðingur heildarlauna in United States hjá Alarm.com er á bilinu $184K til $268K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Alarm.com. Síðast uppfært: 12/3/2025

Meðaltal heildarlauna

$211K - $241K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$184K$211K$241K$268K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

20%

ÁR 1

20%

ÁR 2

20%

ÁR 3

20%

ÁR 4

20%

ÁR 5

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Alarm.com eru RSUs háð 5 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 20% ávinst á 1st-ÁR (20.00% árlega)

  • 20% ávinst á 2nd-ÁR (20.00% árlega)

  • 20% ávinst á 3rd-ÁR (20.00% árlega)

  • 20% ávinst á 4th-ÁR (20.00% árlega)

  • 20% ávinst á 5th-ÁR (20.00% árlega)

0%

ÁR 1

40%

ÁR 2

0%

ÁR 3

40%

ÁR 4

20%

ÁR 5

Tegund hlutabréfa
RSU

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Rafverkfræðingur hjá Alarm.com in United States er árleg heildarlaun upp á $267,860. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Alarm.com fyrir Rafverkfræðingur hlutverkið in United States er $183,870.

