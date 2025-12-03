Fyrirtækjaskrá
Alan
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðistjóri

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðistjóri laun

Alan Hugbúnaðarverkfræðistjóri Laun

Meðaltal Hugbúnaðarverkfræðistjóri heildarlauna in Spain hjá Alan er á bilinu €149K til €217K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Alan. Síðast uppfært: 12/3/2025

Meðaltal heildarlauna

$197K - $224K
Spain
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$172K$197K$224K$250K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Við þurfum bara 3 fleiri Hugbúnaðarverkfræðistjóri innsendingarnars hjá Alan til að opna!

Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!

💰 Skoða allt Laun

💪 Leggja til Launin þín


Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hjá Alan eru Hlutabréfa-/eiginfjárstyrkir háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

7 years post-termination exercise window.



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Hugbúnaðarverkfræðistjóri tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hjá Alan in Spain er árleg heildarlaun upp á €216,638. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Alan fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri hlutverkið in Spain er €148,709.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Alan

Tengd fyrirtæki

  • Amazon
  • Roblox
  • Tesla
  • Square
  • Databricks
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/alan/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.