Akveo
Akveo Hugbúnaðarverkfræðingur Laun

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Poland hjá Akveo er samtals PLN 221K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Akveo. Síðast uppfært: 12/2/2025

Miðgildi launa
company icon
Akveo
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Samtals á ári
$60K
Stig
L2
Grunnlaun
$60K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
5 Ár
Ár reynsla
7 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Akveo?
Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Starfsnámslaun

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Akveo in Poland er árleg heildarlaun upp á PLN 261,428. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Akveo fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in Poland er PLN 220,860.

