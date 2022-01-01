Fyrirtækjaskrá
Akuna Capital
Vinnur þú hér? Gerðu tilkall til fyrirtækis þíns

Akuna Capital Laun

Launasvið Akuna Capital eru frá $65,325 í heildarbótum á ári fyrir Endurskoðandi í neðri enda til $425,071 fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Akuna Capital. Síðast uppfært: 8/20/2025

$160K

Fáðu greitt, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega hækkanum upp á $30K+ (stundum $300K+).Fáðu launin þín samþykkt eða láttu ferilskrána þína fara yfir af raunverulegum sérfræðingum - ráðningaraðilum sem gera það daglega.

Hugbúnaðarverkfræðingur
Junior Software Engineer $203K
Senior Software Engineer $425K

Full-Stack hugbúnaðarverkfræðingur

Magngreiningarþróunaraðili

Backend hugbúnaðarverkfræðingur

Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar
Median $260K
Gagnavísindamaður
Median $225K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Endurskoðandi
$65.3K
Rekstrarmál
$108K
Fjármálagreinir
$127K
Upplýsingatæknifræðingur
$221K
Verkefnastjóri
Median $155K
Ráðningarfulltrúi
$99.5K
Vantar starfsheitið þitt?

Leitaðu að öllum launum á launagreiðslusíðu okkar eða bættu við launum þínum til að opna síðuna.


Algengar spurningar

The highest paying role reported at Akuna Capital is Hugbúnaðarverkfræðingur at the Senior Software Engineer level with a yearly total compensation of $425,071. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Akuna Capital is $179,209.

Völdu störf

    Engin völdu störf fundust fyrir Akuna Capital

Tengd fyrirtæki

  • Anchorage Digital
  • Point72
  • DRW
  • Chatham Financial
  • Francisco Partners
  • Skoða öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði