Airtel India Laun

Laun hjá Airtel India eru á bilinu $3,631 í heildarjöfnum á ári fyrir Markaðsrekstur í neðri kantinum til $113,207 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Airtel India. Síðast uppfært: 11/16/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
Software Engineer $13.6K
Senior Software Engineer $23.4K
Lead Software Engineer $40.6K
Senior Lead Software Engineer $51.9K

Framendahugbúnaðarverkfræðingur

Bakendahugbúnaðarverkfræðingur

Full-Stack Hugbúnaðarverkfræðingur

Gæðatryggingarverkfræðingur

Vörustjóri
Median $42K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $113K

Gagnafræðingur
Median $36.8K
Viðskiptagreiningarfræðingur
Median $21.3K
Viðskiptaþróun
$45.5K
Gagnafræðingur
$35.2K
Fjármálafræðingur
$7.5K
Mannauður
$16.4K
Upplýsingatæknifræðingur (ÚT)
$4.4K
Markaðssetning
$56.1K
Markaðsrekstur
$3.6K
Vöruhönnuður
Median $29K
Vöruhönnunarstjóri
$67.8K
Verkefnisstjóri
$34.2K
Sala
$14.7K
Netöryggisfræðingur
$12K
Lausnararkitekt
$49.4K

Gagnarkitekt

Heildarlaun
$25.9K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Airtel India er Hugbúnaðarverkfræðistjóri með árlegar heildarbætur upp á $113,207. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Airtel India er $31,578.

