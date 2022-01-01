Fyrirtækjaskrá
Airtable
Airtable Laun

Launasvið Airtable eru frá $112,700 í heildarbótum á ári fyrir Þjónustusvið í neðri enda til $755,000 fyrir Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Airtable. Síðast uppfært: 8/24/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
IC3 $223K
IC4 $279K
IC5 $471K
IC6 $682K

Full-Stack hugbúnaðarverkfræðingur

Vöruhönnuður
Median $230K
Vörustjóri
Median $255K

UX rannsakandi
Median $423K
Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar
Median $755K
Gagnavísindamaður
Median $315K
Markaðsrekstur
Median $172K
Rekstrarmál
$388K
Viðskiptagreinir
$162K
Þjónustusvið
$113K
Viðskiptavinafarsæld
$114K
Mannauðsmál
$116K
Upplýsingatæknifræðingur
$332K
Markaðsmál
$191K
Vöruhönnunarstjóri
$609K
Ráðningarfulltrúi
$166K
Sölutæknifræðingur
$165K
Netöryggissérfræðingur
$362K
Lausnarhönnuður
$288K
Tæknileg verkefnastjóri
$470K
Úthlutunaráætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Hlutabréfategund
RSU

Hjá Airtable eru RSUs háð 4 ára úthlutunaráætlun:

  • 25% er hlotið í 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% er hlotið í 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% er hlotið í 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% er hlotið í 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

