Airbus Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Munich Metro Region

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Munich Metro Region hjá Airbus eru samtals €80K á year fyrir L2. Miðgildi yearlegrar launapakka in Munich Metro Region er samtals €83.7K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Airbus. Síðast uppfært: 9/30/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer I
€80K
€78.9K
€0
€1.1K
Software Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
