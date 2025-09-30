Fyrirtækjaskrá
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
Airbus Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Munich Metro Region

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in Munich Metro Region hjá Airbus eru samtals €80K á year fyrir L2. Miðgildi yearlegrar launapakka in Munich Metro Region er samtals €83.7K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Airbus. Síðast uppfært: 9/30/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Junior Software Engineer
L1(Byrjendaþrep)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer I
L2
€80K
€78.9K
€0
€1.1K
Software Engineer II
l3
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Starfsnámslaun

