Airbus Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á France

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in France hjá Airbus eru samtals €56.4K á year fyrir l3. Miðgildi yearlegrar launapakka in France er samtals €42.6K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Airbus. Síðast uppfært: 9/30/2025

Meðaltal Laun eftir Þrep
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Junior Software Engineer
L1(Byrjendaþrep)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer I
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer II
l3
€56.4K
€53.6K
€0
€2.8K
Senior Software Engineer
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
€142K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega €27þ+ (stundum €270þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Starfsnámslaun

Hvað eru starfsþrep hjá Airbus?

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hjá Airbus in France er árleg heildarlaun upp á €65,837. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Airbus fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur hlutverkið in France er €41,565.

