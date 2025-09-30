Airbus Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á France

Hugbúnaðarverkfræðingur kjör in France hjá Airbus eru samtals €56.4K á year fyrir l3. Miðgildi yearlegrar launapakka in France er samtals €42.6K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Airbus. Síðast uppfært: 9/30/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer I
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer II
€56.4K
€53.6K
€0
€2.8K
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
|Engin laun fundust
