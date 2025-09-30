Fyrirtækjaskrá
Airbus
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Vélaverkfræðingur

  • Öll Vélaverkfræðingur laun

  • Hamburg Metro Region

Airbus Vélaverkfræðingur Laun á Hamburg Metro Region

Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Airbus. Síðast uppfært: 9/30/2025

Við þurfum bara 4 fleiri Vélaverkfræðingur innsendingarnars hjá Airbus til að opna!

Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!

💰 Skoða allt Laun

💪 Leggja til Launin þín

€142K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega €27þ+ (stundum €270þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf

Leggja til
Hvað eru starfsþrep hjá Airbus?

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Vélaverkfræðingur tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

أعلى حزمة راتب لوظيفة Vélaverkfræðingur في Airbus in Hamburg Metro Region تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €71,933. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Airbus لوظيفة Vélaverkfræðingur in Hamburg Metro Region هو €71,151.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Airbus

Tengd fyrirtæki

  • Bell Flight
  • Southern
  • Textron
  • Huntington Ingalls Industries
  • EPAM Systems
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði