Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
Airbus Vélaverkfræðingur Laun á Greater Bengaluru

Miðgildi Vélaverkfræðingur launapakka in Greater Bengaluru hjá Airbus er samtals ₹1.96M á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Airbus. Síðast uppfært: 9/30/2025

Miðgildi launa
company icon
Airbus
Engineer
Bengaluru, KA, India
Samtals á ári
₹1.96M
Stig
E2
Grunnlaun
₹1.86M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹102K
Ár hjá fyrirtæki
2 Ár
Ár reynsla
2 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Airbus?

₹13.94M

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta við laun

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Vélaverkfræðingur hjá Airbus in Greater Bengaluru er árleg heildarlaun upp á ₹3,401,519. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Airbus fyrir Vélaverkfræðingur hlutverkið in Greater Bengaluru er ₹1,875,955.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Airbus

Önnur úrræði