Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
  • Laun
  • Hugbúnaðarverkfræðingur

  • Öll Hugbúnaðarverkfræðingur laun

  • New York City Area

AIG Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á New York City Area

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in New York City Area hjá AIG er samtals $135K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka AIG. Síðast uppfært: 9/30/2025

Miðgildi launa
company icon
AIG
Software Engineer
New York, NY
Samtals á ári
$135K
Stig
L1
Grunnlaun
$123K
Stock (/yr)
$12.3K
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
2 Ár
Ár reynsla
7 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá AIG?

$160K

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Starfsnámslaun

Leggja til

Titlar sem eru innifaldir

Senda inn nýjan titil

Fullstakkahugbúnaðarverkfræðingur

Algengar spurningar

