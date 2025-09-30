Fyrirtækjaskrá
AIG
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Information Technologist (IT)

  • Öll Information Technologist (IT) laun

  • New York City Area

AIG Information Technologist (IT) Laun á New York City Area

Miðgildi Information Technologist (IT) launapakka in New York City Area hjá AIG er samtals $94.3K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka AIG. Síðast uppfært: 9/30/2025

Miðgildi launa
company icon
AIG
Information Technologist (IT)
New York City
Samtals á ári
$94.3K
Stig
hidden
Grunnlaun
$94.3K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Ár hjá fyrirtæki
0-1 Ár
Ár reynsla
2-4 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá AIG?

$160K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega $30þ+ (stundum $300þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Nýjustu launaupplýsingar
Bæta viðBæta við launBæta við launum

Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Engin laun fundust
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Flytja út gögnSkoða laus störf

Leggja til

Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Information Technologist (IT) tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Information Technologist (IT) at AIG in New York City Area sits at a yearly total compensation of $299,875. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AIG for the jobFamilies.Information Technologist (IT) role in New York City Area is $101,300.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá AIG

Tengd fyrirtæki

  • Principal Financial Group
  • Northern Trust
  • Citi
  • JPMorgan Chase
  • Merrill Lynch
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði