Agero Laun

Laun hjá Agero eru á bilinu $165,000 í heildarjöfnum á ári fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í neðri kantinum til $217,000 fyrir Hugbúnaðarverkfræðistjóri í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Agero. Síðast uppfært: 11/16/2025

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $165K

Gagnaverkfræðingur

Hugbúnaðarverkfræðistjóri
Median $217K
Vörustjóri
$174K

Áætlunarstjóri
$170K
Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Agero er Hugbúnaðarverkfræðistjóri með árlegar heildarbætur upp á $217,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Agero er $172,166.

