Fyrirtækjaskrá
Afterpay
Afterpay Laun

Laun hjá Afterpay eru á bilinu $70,350 í heildarjöfnum á ári fyrir Endurskoðandi í neðri kantinum til $278,600 fyrir Mannauður í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Afterpay. Síðast uppfært: 9/11/2025

$160K

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $99.9K
Endurskoðandi
$70.4K
Viðskiptasérfræðingur
$149K

Gagnasérfræðingur
$119K
Gagnafræðingur
$83.5K
Mannauður
$279K
Markaðsmál
$177K
Vörustjóri
Median $108K
Sala
$159K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$166K
Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Afterpay eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

