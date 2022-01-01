Fyrirtækjaskrá
Afterpay
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt

Afterpay Fríðindi

Bera saman

Áætlað heildarverðmæti: $1,643

Tryggingar, heilsa og vellíðan
  • Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance

  • Custom Work Station

  • Disability Insurance

  • Employee Assistance Program

  • Free Lunch

  • Free Drinks $365

  • Free Snacks $730

  • Gym / Wellness Reimbursement

  • Gender Neutral Bathrooms

  • Health Insurance

  • Maternity Leave

  • Paternity Leave

    • Heimili
  • Remote Work

  • Relocation Bonus

    • Fjármál og eftirlaun
  • Employee Stock Purchase Program (ESPP)

    • Hlunnindi og afslættir
  • Learning and Development

    • Úrvalsstörf

      Engin úrvalsstörf fundust hjá Afterpay

    Tengd fyrirtæki

    • Truepill
    • TOAST
    • Drizly
    • Kevel
    • JUUL Labs
    • Sjá öll fyrirtæki ➜

    Önnur úrræði