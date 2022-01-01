Breyta
Afterpay
Vinnur þú hér?
Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
Yfirlit
Laun
Fríðindi
Störf
Nýtt
Spjall
Afterpay Fríðindi
Bæta við fríðindum
Bera saman
Áætlað heildarverðmæti: $1,643
Tryggingar, heilsa og vellíðan
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Custom Work Station
Disability Insurance
Employee Assistance Program
Free Lunch
Free Drinks
$365
Free Snacks
$730
Gym / Wellness Reimbursement
Gender Neutral Bathrooms
Health Insurance
Maternity Leave
Paternity Leave
Heimili
Remote Work
Relocation Bonus
Fjármál og eftirlaun
Employee Stock Purchase Program (ESPP)
Hlunnindi og afslættir
Learning and Development
Skoða gögn sem töflu
Afterpay Hlunnindi og fríðindi
Fríðindi
Lýsing
Accidental death and dismemberment (AD&D) Insurance
Offered by employer
Custom Work Station
Offered by employer
Disability Insurance
Offered by employer
Employee Assistance Program
Offered by employer
Free Lunch
Free Drinks
Offered by employer
Free Snacks
Offered by employer
Gym / Wellness Reimbursement
Offered by employer
Gender Neutral Bathrooms
Offered by employer
Health Insurance
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
Remote Work
Offered by employer
Relocation Bonus
Offered by employer
Employee Stock Purchase Program (ESPP)
Offered by employer
Learning and Development
Offered by employer
Úrvalsstörf
Engin úrvalsstörf fundust hjá Afterpay
