Fyrirtækjaskrá
Afiniti
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt

Afiniti Laun

Laun hjá Afiniti eru á bilinu $6,992 í heildarjöfnum á ári fyrir Hugbúnaðarverkfræðingur í neðri kantinum til $189,050 fyrir Vöruhönnuður í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Afiniti. Síðast uppfært: 9/1/2025

$160K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega $30þ+ (stundum $300þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Gagnafræðingur
Median $139K
Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $7K
Gagnasérfræðingur
Median $8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Viðskiptasérfræðingur
$79.6K
Fjármálasérfræðingur
$21.4K
Markaðsmál
$19.9K
Vöruhönnuður
$189K
Vörustjóri
$17.3K
Hugbúnaðarverkfræðistjóri
$166K
Lausnaarkitekt
$129K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Afiniti er Vöruhönnuður at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $189,050. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Afiniti er $50,497.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Afiniti

Tengd fyrirtæki

  • BlueCat
  • Backbase
  • InterWorks
  • SecureLink
  • Avigilon
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði