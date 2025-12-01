Fyrirtækjaskrá
Affirm
  • Laun
  • Netöryggisfræðingur

  • Öll Netöryggisfræðingur laun

Affirm Netöryggisfræðingur Laun

Meðaltal Netöryggisfræðingur heildarlauna hjá Affirm er á bilinu CA$237K til CA$323K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Affirm. Síðast uppfært: 12/1/2025

Meðaltal heildarlauna

$183K - $221K
Canada
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$171K$183K$221K$233K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Ávinnslutímaáætlun

50%

ÁR 1

50%

ÁR 2

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Affirm eru RSUs háð 2 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 50% ávinst á 1st-ÁR (12.50% ársfjórðungslega)

  • 50% ávinst á 2nd-ÁR (12.50% ársfjórðungslega)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Affirm eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Affirm eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Netöryggisfræðingur hjá Affirm er árleg heildarlaun upp á CA$323,011. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Affirm fyrir Netöryggisfræðingur hlutverkið er CA$236,689.

Önnur úrræði

