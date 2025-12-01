Affirm Vörustjóri Laun

Vörustjóri kjör in United States hjá Affirm eru á bilinu $216K á year fyrir L4 til $473K á year fyrir L7. Miðgildi yearlegrar launapakka in United States er samtals $504K. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Affirm. Síðast uppfært: 12/1/2025
Heiti þreps
Heildarlaun
Grunnlaun
Hlutabréf
Bónus
L4
$216K
$161K
$53.8K
$2K
L5
$236K
$157K
$66K
$13.3K
L6
$338K
$215K
$122K
$0
L7
$473K
$255K
$182K
$35.7K
Fyrirtæki
Starfsþrep
Starfsreynsla í árum
Heildarlaun
50%
ÁR 1
50%
ÁR 2
Hjá Affirm eru RSUs háð 2 ára ávinnslutímaáætlun:
50% ávinst á 1st-ÁR (12.50% ársfjórðungslega)
50% ávinst á 2nd-ÁR (12.50% ársfjórðungslega)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Affirm eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
ÁR 1
25%
ÁR 2
25%
ÁR 3
25%
ÁR 4
Hjá Affirm eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:
25% ávinst á 1st-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)
25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
