Fyrirtækjaskrá
Affirm
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt
    Levels FYI Logo
  • Laun
  • Markaðssetning

  • Öll Markaðssetning laun

Affirm Markaðssetning Laun

Meðaltal Markaðssetning heildarlauna in United States hjá Affirm er á bilinu $312K til $452K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Affirm. Síðast uppfært: 12/1/2025

Meðaltal heildarlauna

$353K - $410K
United States
Venjulegt bil
Mögulegt bil
$312K$353K$410K$452K
Venjulegt bil
Mögulegt bil

Við þurfum bara 3 fleiri Markaðssetning innsendingarnars hjá Affirm til að opna!

Biddu vini þína og samfélagið að bæta við launum nafnlaust á innan við 60 sekúndum. Fleiri gögn þýða betri innsýn fyrir atvinnuleitendur eins og þig og samfélag okkar!

💰 Skoða allt Laun

💪 Leggja til Launin þín


Ávinnslutímaáætlun

50%

ÁR 1

50%

ÁR 2

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Affirm eru RSUs háð 2 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 50% ávinst á 1st-ÁR (12.50% ársfjórðungslega)

  • 50% ávinst á 2nd-ÁR (12.50% ársfjórðungslega)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Affirm eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Affirm eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (2.08% mánaðarlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (2.08% mánaðarlega)

The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.



Fáðu staðfest laun í innhólfið þitt

Skráðu þig fyrir staðfest Markaðssetning tilboð.Þú færð sundurliðun launaupplýsinga sendar með tölvupósti. Læra meira

Þessi síða er vernduð af reCAPTCHA og Google Persónuverndarstefna og Þjónustuskilmálar gilda.

Algengar spurningar

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Markaðssetning hjá Affirm in United States er árleg heildarlaun upp á $452,200. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Affirm fyrir Markaðssetning hlutverkið in United States er $311,600.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Affirm

Tengd fyrirtæki

  • Upstart
  • Virtu Financial
  • Bread Financial
  • SoFi
  • LendingClub
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/affirm/salaries/marketing.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.