AEye
AEye Laun

Launasvið AEye eru frá $159,120 í heildarbótum á ári fyrir Vélaverkfræðingur í neðri enda til $312,555 fyrir Vélbúnaðarverkfræðingur í efri enda. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá AEye. Síðast uppfært: 8/15/2025

$160K

Vélbúnaðarverkfræðingur
$313K
Vélaverkfræðingur
$159K
Vörustjóri
$209K

Hugbúnaðarverkfræðingur
$179K
Verkefnastjóri hugbúnaðarþróunar
$204K
Tæknileg verkefnastjóri
$231K
Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá AEye er Vélbúnaðarverkfræðingur at the Common Range Average level með árlegum heildarbótum upp á $312,555. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá AEye er $206,508.

