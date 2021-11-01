Fyrirtækjaskrá
Aeva
Vinnur þú hér? Gerir þú kröfu um fyrirtækið þitt

Aeva Laun

Laun hjá Aeva eru á bilinu $187,018 í heildarjöfnum á ári fyrir Vörustjóri í neðri kantinum til $477,375 fyrir Vöruhönnuður í efri kantinum. Levels.fyi safnar nafnlausum og staðfestum launum frá núverandi og fyrrverandi starfsmönnum hjá Aeva. Síðast uppfært: 9/1/2025

$160K

Fáðu borgað, ekki blekkt

Við höfum samið um þúsundir tilboða og náum reglulega $30þ+ (stundum $300þ+) hækkunum. Láttu semja um launin þín eða fáðu ferilskrána þína yfirfarnar af raunverulegum sérfræðingum - ráðningarfulltrúum sem gera þetta daglega.

Hugbúnaðarverkfræðingur
Median $210K
Vélbúnaðarverkfræðingur
Median $225K
Vélaverkfræðingur
Median $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Vöruhönnuður
$477K
Vörustjóri
$187K
Forritstjóri
$427K
Verkefnastjóri
$347K
Vantar þinn titil?

Leitaðu að öllum launum á okkar launasíðu eða bættu við þínum launum til að hjálpa til við að opna síðuna.


Ávinnslutímaáætlun

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Aeva eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (6.25% ársfjórðungslega)

25%

ÁR 1

25%

ÁR 2

25%

ÁR 3

25%

ÁR 4

Tegund hlutabréfa
RSU

Hjá Aeva eru RSUs háð 4 ára ávinnslutímaáætlun:

  • 25% ávinst á 1st-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 2nd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 3rd-ÁR (25.00% árlega)

  • 25% ávinst á 4th-ÁR (25.00% árlega)

Ertu með spurningu? Spyrðu samfélagið.

Farðu inn á Levels.fyi samfélagið til að eiga samskipti við starfsmenn hjá mismunandi fyrirtækjum, fá starfsráð og fleira.

Farðu inn núna!

Algengar spurningar

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Aeva er Vöruhönnuður at the Common Range Average level með árlegar heildarbætur upp á $477,375. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Aeva er $225,000.

Úrvalsstörf

    Engin úrvalsstörf fundust hjá Aeva

Tengd fyrirtæki

  • Canoo
  • Berkshire Hathaway
  • Tesla
  • Coursera
  • T-Mobile
  • Sjá öll fyrirtæki ➜

Önnur úrræði