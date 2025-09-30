Fyrirtækjaskrá
Advantech Hugbúnaðarverkfræðingur Laun á Greater Taipei Area

Miðgildi Hugbúnaðarverkfræðingur launapakka in Greater Taipei Area hjá Advantech er samtals NT$969K á year. Skoðaðu grunnlaun, hlutabréf og bónusaskiptingu fyrir heildarlaunapakka Advantech. Síðast uppfært: 9/30/2025

Miðgildi launa
company icon
Advantech
Software Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Samtals á ári
NT$969K
Stig
L1
Grunnlaun
NT$969K
Stock (/yr)
NT$0
Bónus
NT$0
Ár hjá fyrirtæki
2 Ár
Ár reynsla
2 Ár
Hvað eru starfsþrep hjá Advantech?

NT$5.1M

Nýjustu launaupplýsingar
Fyrirtæki

Staðsetning | Dagsetning

Starfsþrep

Merki

Starfsreynsla í árum

Samtals / Hjá fyrirtæki

Heildarlaun

Grunnlaun | Hlutabréf (ár) | Bónus
Starfsnámslaun

Algengar spurningar

Kõrgeima palgaga Hugbúnaðarverkfræðingur ametikoha palgapakett ettevõttes Advantech in Greater Taipei Area on aastase kogutasuga NT$1,305,768. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Advantech Hugbúnaðarverkfræðingur ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Taipei Area on NT$1,034,253.

